ЧМ-2022. Отбор

Вингер "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Боснией и Герцеговиной.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0), которая позволила "сине-желтым" пробиться в стыковые матчи.

"Тяжелая игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты.

Слава богу, что во втором тайме смогли забить, и игра немножко поменялась", — сказал Цыганков в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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