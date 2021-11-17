ЧМ-2022. Отбор

Украинский форвард поделился своими эмоциями после игры с Боснией и Герцеговиной.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0), которая вывела "сине-желтых" в стыковые матчи.

"Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат сегодня как никак, поэтому была вязкая, тяжелая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата.

В раздевалке все прыгают, празднуют, веселятся, сейчас у всех хорошее настроение. Но, в то же время, мы понимаем, что это лишь 50% того пути, куда мы стремимся.

Забитый гол? Уверенность приходит, когда ты играешь, забиваешь голы, когда больше таких моментов в игре, поэтому ты стараешься их реализовать. Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент, хорошо, что... Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой в команде игрок", — сказал Довбик в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов сборной Украины в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022.