ЧМ-2022. Отбор

Универсал "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Боснией и Герцеговиной.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, которая позволила "сине-желтым" отправится в стыковые матчи.

"Понятное дело, что сейчас эмоции в раздевалке — ребята отдали все силы на футбольном поле, добыли нужный результат. Спасибо сборной Франции, что тоже не подвели. Весной нас ждут невероятно сложные матчи плей-офф.

Во-первых, футбольное поле не совсем позволяло нам играть в наш футбол, поэтому был такой брак, столько ошибок в простых ситуациях. Стоит отдать должное Боснии — это организованная команда, котопая владеет пространством и здорово распоряжается мячом.

Мы на второй тайм собрались. Спасибо Жоре Бущану за невероятный сейв в конце первого тайма. Он случился перед моими глазами, думал, что мяч уже в воротах. Он совершил что-то невероятное и подтолкнул всю команду бежать вперед. То, как он провел Евро — он заслуживает большего. Он проделал и невероятную работу, и его отношение к делу вызывает только уважение.

Бутылочка вина для французов? С удовольствием это сделал бы, если бы кто-то был у меня там знакомый", — сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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