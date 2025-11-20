Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійський фахівець поділився своїми думками після жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026, де італійцям доведеться зіграти проти Північної Ірландії.

"Це фізично сильна команда, яка ніколи не здається. Ми маємо грати. Я кажу це вже три місяці. Ми знали, що маємо пройти плей-оф. Ми дивимося вперед з упевненістю.

Зараз ми повинні працювати над нашою нестабільністю, бо ми довели, що коли ми робимо все правильно, ми конкурентоспроможні.

Звичайно, ви можете дозволити собі помилятися, як ми зробили у минулому матчі, але це мій пріоритет: покращити цей аспект. Буде час подумати про схеми. Ми вивчимо Північну Ірландію найкращим чином", — наводить слова Гаттузо Football-Italia.

Нагадаємо, переможець пари Італія – Північна Ірландія у фіналі відбору ЧС-2026 зіграє проти сильнішого у парі Уельс – Боснія і Герцеговина.