Італійський фахівець поділився своїми думками після жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026.
Дженнаро Гаттузо, Getty Images
20 листопада 2025, 19:22
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував жеребкування плей-оф відбору ЧС-2026, де італійцям доведеться зіграти проти Північної Ірландії.
"Це фізично сильна команда, яка ніколи не здається. Ми маємо грати. Я кажу це вже три місяці. Ми знали, що маємо пройти плей-оф. Ми дивимося вперед з упевненістю.
Зараз ми повинні працювати над нашою нестабільністю, бо ми довели, що коли ми робимо все правильно, ми конкурентоспроможні.
Звичайно, ви можете дозволити собі помилятися, як ми зробили у минулому матчі, але це мій пріоритет: покращити цей аспект. Буде час подумати про схеми. Ми вивчимо Північну Ірландію найкращим чином", — наводить слова Гаттузо Football-Italia.
Нагадаємо, переможець пари Італія – Північна Ірландія у фіналі відбору ЧС-2026 зіграє проти сильнішого у парі Уельс – Боснія і Герцеговина.