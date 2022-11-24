ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова Роналду після матчу.

Збірна Португалії у першому матчі на Мундіалі змогла обіграти Гану з рахунком 3:2. Голи за команду Сантуша забивали Роналду, Феліш та Леау.

У цьому матчі Кріштіану встановив два унікальних рекорда - став першим гравцем в історії, який забив на п'яти різних чемпіонатах світу та зіграв за Португалію на десятому міжнародному турнірі.

"Дуже важлива перемога у першому матчі на чемпіонаті світу, але поки що ми ще нічого не виграли! Це лише перший крок!

Ми залишаємось зосередженими на досягненні наших цілей. Вперед, Португалія!", — написав Роналду у соцмережах.

У наступному матчі Португалія зіграє з Уругваєм.