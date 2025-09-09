Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Аббасов виведе Азербайджан на матч з Україною після звільнення Сантуша.

Головний тренер молодіжної збірної Азербайджану (U-21) Айхан Аббасов прокоментував рішення АФФА, згідно з яким саме він очолить національну команду у матчі 2-го туру відбору ЧС-2026 проти України в Баку.

"Звісно, працювати з національною збірною Азербайджану – це велика відповідальність. Водночас це приємно. Якщо рішення прийняте, наш обов’язок – виконати поставлене завдання. Зробимо все можливе, щоб показати найкращий результат. Часу до завтрашнього матчу небагато, але ми спробуємо мобілізувати команду й гідно зіграти проти України", – зазначив Аббасов у коментарі azerisport.com.

Нагадаємо, напередодні Федерація футболу Азербайджану відправила у відставку головного тренера Фернанду Сантуша після розгромної поразки від Ісландії (0:5) у стартовому матчі відбору до чемпіонату світу.

Матч Азербайджан – Україна відбудеться у вівторок, 9 вересня. Початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.