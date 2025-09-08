Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Розгром від Ісландії мав наслідки.

Національна збірна Азербайджану зазнала нищівної поразки на полі Ісландії в першому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 (0:5).

Після цього на "трикольорових" очікувало протистояння проти України на власному полі, до якого команду мав готувати португальський фахівець Фернанду Сантуш.

Однак напередодні гри місцева Федерація футболу оголосила про завершення відносин із досвідченим тренером за взаємною згодою сторін.

Замість нього у матчі проти України Азербайджан очолюватиме тренер збірної U-21 цієї країни Айхан Аббасов.

Збірна знову на полі! Обирай Лева Матчу разом із брендом "Львівське" – голосуй за найкращого гравця під час гри на сайті levmatchu.uaf.ua.

Сантуш працював із командою із червня минулого року та провів із нею 11 матчів — дев’ять поразок, дві нічиїх.

Матч Азербайджан — Україна відбудеться 9 вересня, о 19:00.