Україна перемагає.
Циганков, getty images
17 листопада 2025, 09:26
Вінгер збірної України Віктор Циганков висловився після перемоги над збірною Ісландії (2:0) в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Мегого.
"Як я казав, ми маємо бути одним цілим. Сьогодні була шалена підтримка. Впевнений, що нас біля телеекранів теж дуже підтримували і дуже чекали цю перемогу. Я дуже радий, що все так закінчилось і наші люди сьогодні можуть з посмішкою дивитись у майбутнє.
Ми маємо так постійно грати. Це все-таки збірна. Дуже складні часи для всіх, і ми дійсно своєю роботою хотіли показати, що сьогодні хочемо подарувати людям позитивні емоції. Дуже радий, що це нам вдалось.
Трубін? Він залишив нас у грі, і свою роботу він сьогодні виконав на всі 100%. Ми дуже вдячні, що у нас є такий воротар, який може нам дуже сильно допомогти", – сказав Циганков