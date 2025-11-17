Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Україна перемагає.

Вінгер збірної України Віктор Циганков висловився після перемоги над збірною Ісландії (2:0) в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Мегого.

"Як я казав, ми маємо бути одним цілим. Сьогодні була шалена підтримка. Впевнений, що нас біля телеекранів теж дуже підтримували і дуже чекали цю перемогу. Я дуже радий, що все так закінчилось і наші люди сьогодні можуть з посмішкою дивитись у майбутнє.

Ми маємо так постійно грати. Це все-таки збірна. Дуже складні часи для всіх, і ми дійсно своєю роботою хотіли показати, що сьогодні хочемо подарувати людям позитивні емоції. Дуже радий, що це нам вдалось.

Трубін? Він залишив нас у грі, і свою роботу він сьогодні виконав на всі 100%. Ми дуже вдячні, що у нас є такий воротар, який може нам дуже сильно допомогти", – сказав Циганков