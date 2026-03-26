Переможний мʼяч забив Кадіоглу.
26 березня 2026, 20:59
Туреччина вдома обіграла Румунію та вийшла у фінал плейоф кваліфікації ЧС-2026.
У першому таймі господарі поля забрали мʼяч під свій контроль, але небезпечних моментів створити не вдалося. Підопічні Луческу натомість відповідали контратаками.
На початку другої 45-хвилинки Місячні зорі вразили ворота суперника. Головна зірка команди Арда Гюлер із середини поля розкішним верховим пасом розрізав оборону опонентів та вивів віч-на-віч Кадіоглу. Гравець Брайтона впевнено реалізував свій момент, пробивши поміж ніг воротарю. Гості мали дві нагоди, аби відновити паритет, але спочатку Хаджі схибив із близької відстані, а Станчу поцілив у стійку.
У підсумку Туреччина перемагає та крокує у фінал, де зустрінеться з переможцем пари Словаччина — Косово.
Гол: Кадіоглу 53