Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл поділився думками після матчу плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року проти команди Італії. Незважаючи на прикрий результат (0:2), наставник залишився задоволеним самовіддачею своїх підопічних.

"Я не міг би просити від гравців більшого, наш план на гру в першому таймі працював чудово. У нас також був хороший шанс після подачі кутового, і там була можлива гра рукою [з боку італійців], епізод з якою я хотів би переглянути ще раз", — зазначив О'Ніл на післяматчевій пресконференції.

Тренер визнав, що в другій половині зустрічі команда дещо втратила концентрацію, що призвело до пропущеного м'яча від Сандро Тоналі. Проте О'Ніл наголосив на величезному потенціалі свого колективу:

"Середній вік нашої команди — 22 роки, тоді як Італія — дуже досвідчений суперник. У нас є характер та енергія, а також багато технічних гравців, які будуть лише додавати. Усі молоді футболісти зіграли відмінно, і загалом я пишаюся нашим виступом", — додав він.

Серед головних причин невдачі О'Ніл назвав серйозні кадрові втрати та складний графік:

"Дуже складно приїжджати сюди, особливо з огляду на те, скількох гравців нам не вистачало. Необхідність грати два виїзні матчі у плей-оф — це серйозний фактор. Звісно, було б краще протистояти такому супернику з повністю оптимальним складом", — наголосив наставник.

Говорячи про майбутнє національної збірної, наставник підкреслив, що пробитися на Чемпіонат світу за рахунок топових збірних об'єктивно важко. Однак досвід, здобутий у цих матчах плей-оф, обов'язково зробить команду сильнішою та допоможе Північній Ірландії у наступному відбірковому циклі до Чемпіонату Європи.