Головний тренер північноірландців оцінив шанси команди у виїзному півфіналі плей-оф проти підопічних Дженнаро Гаттузо,

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Нілл переконаний, що потенційний вихід його команди на чемпіонат світу стане безпрецедентним досягненням. 26 березня на британців чекає надскладне випробування — виїзний півфінал плей-оф у Бергамо проти чотириразових чемпіонів світу, збірної Італії.

Якщо Північна Ірландія зможе створити сенсацію та здолати команду Дженнаро Гаттузо, у вирішальному матчі за путівку на Мундіаль вони зіграють на виїзді проти переможця пари Уельс — Боснія і Герцеговина. На кону — місце в групі B разом із Канадою, Швейцарією та Катаром, а також перший вихід команди на світову першість за останні 40 років.

"Якщо ця команда зможе цього досягти, то це перевершить усе, що будь-коли робила збірна Північної Ірландії. Пройти дві виїзні гри та потрапити на чемпіонат світу — це величезний виклик, але у нас є можливість вписати свої імена в історію футболу. Ми маємо намір зробити все можливе", — наголосив О'Нілл в інтерв'ю BBC Sport NI.

Готуючись до битви з італійцями, тренерський штаб зіткнувся із серйозними проблемами. Команді не допоможе захисник Ліверпуля Конор Бредлі, який травмував коліно ще в січні у матчі проти Арсенала. Також під питанням участь захисника Сандерленда Дена Балларда через травму підколінного сухожилля, хоча він і був включений до розширеного списку з 28 гравців. О'Нілл чудово розуміє масштаб суперника:

"Це ж Італія. Гра буде дуже, дуже важкою. Якщо подивитися на наш склад, то 13 гравців виступають у Чемпіоншипі, лише четверо — у клубах Прем'єр-ліги, а решта грають у Першій лізі або деінде. Для нас це великий крок уперед, але ми вже робили його в минулому, як-от у матчі з Німеччиною", — заявив фахівець.

Окрім підготовки до плей-оф, О'Нілл змушений рятувати від вильоту з Чемпіоншипу Блекберн Роверс. Його команда наразі йде 19-ю, випереджаючи зону вильоту (де 23-ю сходинку посідає Лестер Сіті) лише на чотири очки.

Дехто з експертів критикує тренера за суміщення посад напередодні найважливішого матчу збірної за останні роки, вважаючи роботу в клубі фактором, що відволікає. Проте О'Нілл категорично з цим не згоден. Він запевняє, що щоденна практика допомагає йому бути в тонусі, а основну частину підготовки до Італії він завершив ще до призначення на Івуд Парк.

"Я запевняю вболівальників, що підготовка до плей-оф буде такою ж хорошою, як і завжди. Я маю ще два роки контракту з Ірландською футбольною асоціацією і не збираюся кидати збірну. Якщо ми пройдемо ці дві гри і потрапимо на чемпіонат світу, повірте мені, ми будемо готові до цього", — підсумував фахівець.

