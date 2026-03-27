Шведський вінгер поділився своїми думками після гри з Україною.

Вінгер збірної Швеції Ентоні Еланга прокоментував перемогу своєї команди над Україною (3:1) та вихід у фінал відбору ЧС-2026, де шведи зіграють проти Польщі.

"Я дуже щасливий, але робота ще не закінчена. У нас все ще є робота, яку треба зробити у вівторок. Ми добре грали в захисті та нападі, і Віктор зробив хет-трик. Я мушу це сказати. Коли робиш хет-трик, це особливо, і він — особливий гравець.

Віктор дуже допомагає. Він може прив’язати до себе двох гравців, а я маю роль, де можу рухатися навколо. Коли м’яч у нього, я можу рухатися навколо і робити свою справу. Коли ми так робимо, я вважаю, що граю у свій найкращий футбол, бо граю вільно.

Грем Поттер дає мені це дуже багато. Ми просто дотримуємося плану на гру, який він нам дав, і він створив середовище, де ми можемо грати з великою свободою і насолоджуватися нашим футболом. Він не каже, що ми маємо робити так чи інакше. Це ми на полі можемо бачити, як нам грати. Я просто радий, що він тут, і він дуже допоміг нам до цього часу, але у нас все ще є робота, яку треба зробити у вівторок", — наводить слова Еланги Fotbollskanalen.

