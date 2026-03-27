Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився враженнями після впевненої перемоги над збірною України з рахунком 3:1 у півфінальному матчі плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Англійський фахівець залишився повністю задоволеним діями своїх підопічних, підкресливши правильний настрій та відсутність недооцінки суперника. Окремих компліментів від наставника удостоївся нападник Віктор Йокерес, який став головним героєм зустрічі, відзначившись хет-триком у ворота українців.

"Кожен був зосереджений і повністю включений у гру, а настрій команди був саме таким, який нам був потрібен. Команда продемонструвала гру топ-класу, і ми зробили великий крок уперед. Те, як ми розпочали другий тайм, мало вирішальне значення", — зазначив Поттер.

Тепер на шведів чекає фінальний матч за путівку на Мундіаль проти збірної Польщі, яка у своєму півфіналі здолала Албанію (2:1). Вирішальна гра відбудеться 31 березня. Поттер визнав, що очікує вкрай складного протистояння:

"Польща буде важким суперником, і ми знаємо, що це дуже небезпечна команда. Нам потрібно зосередитися на своїй грі. Я з великою повагою ставлюся до польського футболу; у них чудова ментальність і величезна рішучість, і я впевнений, що вони створять нам серйозні труднощі", — резюмував Грем.

У той час як Швеція боротиметься за вихід на світову першість, збірна України проведе товариський матч проти Албанії.