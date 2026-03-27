Шведський форвард поділився своїми думками після гри з Україною.

Нападник збірної Швеції Віктор Йокерес прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026 проти України (3:1).

"Як нападник, ти часто береш на себе відповідальність на полі. Але я на цьому особливо не зосереджуюся. Я сам відчуваю цей тиск, адже хочу грати добре, а в збірній особливо відчуваєш, наскільки це важливо для шведського народу, для себе самого і для всієї команди.

Звісно, хет-трик має величезне значення для мене, але ще більше – для команди. Ми вийшли у фінал відбору, а у вівторок на нас чекає важливий матч. Це було те, чого ми всі хотіли. Це дуже важливо.

Трансформація збірної порівняно з минулою осінню? Є багато факторів. Іноді важко точно сказати, через що саме, але за останні роки у складі відбулося багато змін гравців. Зараз ми вже зігралися під час кількох матчів збірної, навіть якщо раніше це могло виглядати не дуже добре. Ми провели разом матчі, краще зрозуміли одне одного. Сьогодні це відчувалося.

У нас була чітка ігрова ідея. Ми адаптувалися під наші сильні сторони та намагаємося використовувати їх максимально. Саме заради таких матчів грають у футбол, і зіграти проти Польщі вдома – це неймовірно", — наводить слова Йокереса Fotbollskanalen.

У фіналі відбірного циклу Швеція зіграє проти Польщі – гра запланована на 31 березня.