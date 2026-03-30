Тренер збірної Албанії поділився очікуваннями від товариського матчу проти України після невдачі у плейоф.

Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо прокоментував майбутній товариський матч проти України, який відбудеться 31 березня у Валенсії, а також згадав про болючу поразку своєї команди у півфіналі плейоф відбору чемпіонату світу-2026.

Наставник албанців зізнався, що команді непросто відновитися після такого результату, однак підкреслив повагу до суперника та готовність показати свою гру.

"Це завжди непросто — виходити на поле після таких поєдинків, як проти Польщі. Коли ти готуєшся, перебуваєш на піку своїх можливостей і зазнаєш поразки у матчі всього життя. Ми знаємо силу збірної України. Це дуже технічна команда з якісними гравцями, які виступають у топчемпіонатах. Ми поважаємо суперника, але готуємося показати свою гру.

Звичайно, Україна засмучена, як і ми, що не вдалося вийти до фіналу плей-оф відбору ЧС-2026. Ми чекаємо на важку гру, тому що чудово розуміємо, кому протистоятимемо. Можливо, я внесу декілька змін у стартовий склад, але все одно вважаю цей поєдинок важливим. У нас є досвід гри з Україною в Лізі націй. Тож, повторюся, ми знаємо, наскільки сильний у нас завтрашній суперник", – сказав Сільвіньйо під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, що обидві збірні не змогли пробитися до фіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. Україна поступилася Швеції (1:3), а Албанія програла Польщі (1:2). Тепер команди проведуть товариський матч, який не має жодного турнірного значення.