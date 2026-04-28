Захисник Реалу перенесе операцію та повернеться на поле лише восени.
Едер Мілітао, getty images
28 квітня 2026, 14:09
Центральний захисник Реалу та збірної Бразилії Едер Мілітао пропустить Чемпіонат світу 2026 через серйозну травму.
Як повідомляє Globo Esporte, додаткове обстеження у спеціаліста у Фінляндії підтвердило серйозність ушкодження лівого стегна. У найближчий час футболіст перенесе операцію, а його повернення на поле очікується лише у жовтні.
Напередодні у Мілітао діагностували пошкодження двоголового м’яза стегна, а згодом медики виявили повторний розрив рубця від попередньої травми, отриманої ще в грудні на тому ж місці. Тоді захисник пропустив майже чотири місяці.
У поточному сезоні Мілітао провів 21 матч за Реал Мадрид у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
Раніше також повідомлялося про травму вінгера Челсі Естевао, який вибув до кінця сезону через ушкодження задньої поверхні стегна.