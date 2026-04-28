Захисник Реалу перенесе операцію та повернеться на поле лише восени.

Центральний захисник Реалу та збірної Бразилії Едер Мілітао пропустить Чемпіонат світу 2026 через серйозну травму.

Як повідомляє Globo Esporte, додаткове обстеження у спеціаліста у Фінляндії підтвердило серйозність ушкодження лівого стегна. У найближчий час футболіст перенесе операцію, а його повернення на поле очікується лише у жовтні.

🚨 Éder Militão will be OUT of World Cup 2026, confirmed. ❌🏆



Brazil lose their defender after Real Madrid staff verdict now made official.



Militão will undergo surgery today in Finland,

as @cahemota confirms — out for the Seleção.



Real Madrid expect Éder back in October. ✨ pic.twitter.com/OHlgEEvcZb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

Напередодні у Мілітао діагностували пошкодження двоголового м’яза стегна, а згодом медики виявили повторний розрив рубця від попередньої травми, отриманої ще в грудні на тому ж місці. Тоді захисник пропустив майже чотири місяці.

У поточному сезоні Мілітао провів 21 матч за Реал Мадрид у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше також повідомлялося про травму вінгера Челсі Естевао, який вибув до кінця сезону через ушкодження задньої поверхні стегна.