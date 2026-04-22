30-річний нападник планує зіграти у двох останніх турах Бундесліги та все ще сподівається отримати виклик від Нагельсманна на майбутній Мундіаль.

Нападник менхенгладбахської Боруссії та збірної Німеччини Тім Кляйндінст наближається до довгоочікуваного повернення у великий футбол.

Майже рік тому 30-річний гравець отримав серйозну травму меніска, яка вивела його з ладу на тривалий термін. Проте зараз форвард активно тренується і має на меті зіграти у двох останніх матчах поточного сезону, приділяючи особливу увагу фінальному домашньому поєдинку команди.

В інтерв'ю виданню Sport Bild Кляйндінст зізнався, що головним рушієм його відновлення є мрія поїхати на Чемпіонат світу 2026 року, який пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня.

"Я щодня прокидаюся і працюю над покращенням своєї форми для Чемпіонату світу. Поки ніхто не зателефонував мені, щоб сказати, що я викреслений зі списків, було б нерозумно відмовлятися від цієї мети. Шанси невеликі, але вони не дорівнюють нулю", — цитує футболіста портал Goal.

Період перебування в лазареті видався для гравця надзвичайно важким у психологічному плані. Ситуація ускладнюється тим, що його Боруссія нині веде непросту боротьбу за збереження прописки в еліті — наразі Гладбах посідає 13-те місце в турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів лише на п'ять очок.

"Ти сидиш на трибунах і нічим не можеш допомогти. Чесно кажучи, мені зовсім не хочеться бути просто глядачем; я лише хочу взути бутси та кинутися в бій. Це одна з найважчих речей у моїй нинішній ситуації, — розповів Кляйндінст.

Попри тривалу відсутність ігрової практики, нападник підтримує зв'язок із головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном.

Він (Нагельсманн) одного разу написав мені, щоб запитати, як ідуть справи. Я розумію, яку роль я б відігравав, якби поїхав на турнір. Але, можливо, цей один особливий момент усе ж таки настане", — додав гравець.

Чи ризикне тренерський штаб Бундестім включити до підсумкової заявки на Чемпіонат світу футболіста, який пропустив практично весь сезон, стане відомо вже найближчим часом. Проте наполегливість та амбіції Кляйндінста доводять, що він готовий боротися за свій шанс на Мундіалі до останньої хвилини.