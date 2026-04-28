Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Це рішення покликане знизити ризик дискваліфікації ключових гравців на вирішальні стадії турніру.

За інформацією BBC Sport, ФІФА готується внести зміни до правил дискваліфікацій за накопичені жовті картки на майбутньому Чемпіонаті світу. Головним нововведенням стане додавання другого етапу амністії попереджень.

Оновлений Чемпіонат світу передбачає участь 48 національних збірних (замість 32) та появу додаткового раунду плей-оф — 1/16 фіналу. За чинним регламентом, щоб дійти до чвертьфіналу, команді тепер потрібно зіграти п'ять матчів. Збереження старого правила (дві жовті картки = дискваліфікація) на такій дистанції зробило б ризик відсторонення гравців надто високим.

У ФІФА усвідомлюють, що без відповідних змін велика кількість футболістів могла б опинитися під загрозою пропуску півфіналів, зігравши перед цим аж шість матчів. Сам поріг дискваліфікації не зміниться — для пропуску гри гравцю, як і раніше, "вистачить" двох жовтих карток.

Проте ФІФА вважає більш справедливим поділити турнір на два блоки, аніж просто збільшувати ліміт порушень до трьох. За новими правилами отримати дискваліфікацію можна буде лише в межах двох окремих ігрових відрізків:

(Груповий етап): Гравець пропустить матч, якщо отримає два попередження у трьох іграх групи. Після групового етапу всі картки "згорають".

(Плей-оф до півфіналу): Відлік починається заново. Дискваліфікація настане, якщо футболіст збере дві жовті картки у матчах 1/16 фіналу, 1/8 фіналу та чвертьфіналі. Після 1/4 фіналу картки знову анулюються, що гарантує участь гравців у фіналі (крім випадків отримання червоної картки у півфіналі).

Остаточне обговорення та затвердження цього оновлення відбудеться вже цього вівторка на засіданні Ради ФІФА у Ванкувері (Канада).