Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Абоді заявив, що Італія не може отримати місце поза спортивним принципом.

Міністр спорту Італії Андреа Абоді прокоментував ініціативу посланника президента США Паоло Замполлі щодо можливого включення Італії замість Ірану до учасників чемпіонату світу 2026 року.

Як повідомляє Sky News, Абоді різко відкинув таку ідею, наголосивши, що участь у світовій першості визначається виключно спортивним принципом:

"Ймовірна повторна кваліфікація Італії на ЧС-2026, яку, за повідомленнями, запропонував ФІФА посланник президента США Дональда Трампа Паоло Замполлі, по-перше, неможлива, а по-друге – недоречна. Не знаю, що з цього на першому місці. Кваліфікація здобувається на футбольному полі", — заявив міністр.

Збірна Італії збірна Італії з футболу втретє поспіль не змогла пробитися на чемпіонат світу, поступившись у вирішальному матчі плейоф відбору збірній Боснії та Герцеговини.

Водночас ситуація зі збірною Ірану залишається невизначеною на тлі політичної напруги на Близькому Сході. Команда повинна була гарантувати участь у турнірі, однак остаточне підтвердження ще не надане. Раніше іранська збірна зверталася до ФІФА з проханням перенести матчі групового етапу до Мексики, однак отримала відмову.