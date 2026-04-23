Попри політичні пропозиції, участь іранської збірної залишається підтвердженою.

ФІФА не розглядає варіант заміни національної збірної Ірану на Італію на чемпіонаті світу 2026 року, що пройде влітку у Північній Америці. Про це повідомляє BBC із посиланням на джерела в організації.

Раніше спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань глобального партнерства, італієць Паоло Замполлі, запропонував ідею заміни Ірану на Італію через напружену ситуацію з війною на Близькому Сході.

Однак у ФІФА не підтримали цю ініціативу. Президент організації Джанні Інфантіно ще минулого тижня підкреслив, що іранська команда "точно приїде" на турнір.

Збірна Ірану вже кваліфікувалася на чемпіонат світу та має зіграти матчі групового етапу в США — проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту. Турнір стартує 11 червня і пройде у США, Канаді та Мексиці.

Водночас Італія, яка є чотириразовим чемпіоном світу, не змогла відібратися на мундіаль, поступившись у плей-оф відбору збірній Боснії і Герцеговини.

Згідно з регламентом ФІФА, організація має право самостійно ухвалювати рішення щодо заміни учасників турніру у разі форс-мажорних обставин. Втім, наразі жодних передумов для такого сценарію немає.