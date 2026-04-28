Голкіпер іспанської Гранади та син видатного Зінедіна Зідана зламав щелепу й підборіддя під час матчу Сегунди.

Участь воротаря Гранади та національної збірної Алжиру Люки Зідана у майбутньому Чемпіонаті світу опинилася під серйозною загрозою. 27-річний син легендарного французького футболіста Зінедіна Зідана зазнав моторошної травми під час недільного матчу другого іспанського дивізіону проти Альмерії.

Інцидент стався внаслідок жорсткого зіткнення Люки з нападником команди-суперника Талісом. Спочатку голкіпера довелося екстрено замінити через підозру на струс мозку, проте подальше медичне обстеження виявило значно серйозніші наслідки.

"Проведені медичні обстеження показали, що воротар також отримав перелом щелепи та підборіддя. Гравець, після консультації з медичним персоналом клубу, найближчими годинами вирішить, який курс лікування буде застосовуватися у зв'язку з його травмою", — йдеться в офіційній заяві Гранади.

Очікується, що Зідан точно пропустить залишок клубного сезону. Якщо медики ухвалять рішення про необхідність хірургічного втручання, термін його відновлення значно збільшиться, що унеможливить поїздку на Мундіаль.

Втрата основного голкіпера стане серйозним ударом для збірної Алжиру. Свою кампанію на Чемпіонаті світу команда має розпочати вже 16 червня у Канзас-Сіті матчем проти чинних чемпіонів світу — збірної Аргентини.

Нагадаємо, що Люка Зідан раніше представляв юнацькі та молодіжні збірні Франції, проте минулого року прийняв рішення виступати за історичну батьківщину своїх дідуся та бабусі — Алжир. Він швидко став ключовим гравцем нової команди: минулого року воротар відіграв у старті чотири з п'яти матчів на Кубку африканських націй, а минулого місяця провів усі 90 хвилин у товариському поєдинку проти Уругваю (0:0).