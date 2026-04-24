Федерація футболу Саудівської Аравії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Гіоргіос Доніс.

Угода з 56-річним греком розрахована до літа 2027 року.

На своєму новому місці Доніс замінив Ерве Ренара, якого було звільнено незважаючи на виконання головного завдання — вихід на ЧС-2026.

Наразі Доніс очолює Аль-Халіджу, яка посідає 11 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Також він очолював АЕК, Атромітос, ПАОК, АПОЕЛ, Аль-Хіляль, Шарджу, Панатінаїкос, Маккабі Тель-Авів, Аль-Вахду та Аль-Фатех.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Саудівська Аравія зіграє в одній групі з Іспанією, Уругваєм та Кабо-Верде.