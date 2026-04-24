Учасник чемпіонату світу оголосив ім'я нового тренера за два місяці до турніру.

Федерація футболу Саудівської Аравії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Гіоргіос Доніс.

Угода з 56-річним греком розрахована до літа 2027 року.

На своєму новому місці Доніс замінив Ерве Ренара, якого було звільнено незважаючи на виконання головного завдання — вихід на ЧС-2026.

Наразі Доніс очолює Аль-Халіджу, яка посідає 11 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії. Також він очолював АЕК, Атромітос, ПАОК, АПОЕЛ, Аль-Хіляль, Шарджу, Панатінаїкос, Маккабі Тель-Авів, Аль-Вахду та Аль-Фатех.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Саудівська Аравія зіграє в одній групі з Іспанією, Уругваєм та Кабо-Верде.