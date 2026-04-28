Вінгер Барселони Ламін Ямаль може пропустити стартові матчі Чемпіонату світу 2026 у складі збірної Іспанії.

За інформацією Sport.es, 18-річний футболіст отримав травму двоголового м’яза стегна минулого тижня, через що вибув до кінця клубного сезону. Хоча раніше повідомлялося, що він встигне відновитися до мундіалю, у каталонському клубі оцінюють ушкодження як доволі серйозне.

У Барселоні побоюються можливого рецидиву, тому звернулися до тренерського штабу національної команди з проханням не залучати Ламіна Ямаля до перших двох матчів турніру.

Йдеться про поєдинки проти Кабо-Верде (15 червня) та Саудівської Аравії (21 червня). Очікується, що дебют Ямаля на турнірі може відбутися 26 червня у матчі проти збірна Уругваю.