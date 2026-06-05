Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Учасники турніру виконуватимуть гімни навколо центрального кола, а на полі розгортатимуть гігантські прапори збірних.

ФІФА представила оновлений формат передматчевих церемоній, який буде використаний під час чемпіонату світу 2026 року.

Замість традиційного шикування перед центральною трибуною футболісти та арбітри збиратимуться навколо центрального кола. Під час виконання національних гімнів на кожній половині поля будуть розгорнуті великі прапори збірних, що беруть участь у матчі.

Особливістю нового формату стане участь усіх футболістів, включених до заявки на гру. Біля центрального кола перебуватимуть не лише гравці стартових складів, а й усі запасні.

У ФІФА пояснюють, що нововведення покликане зробити церемонію більш видовищною та доступною для вболівальників на всіх секторах стадіону. Завдяки розташуванню учасників у центрі поля передматчове дійство буде добре видно незалежно від місця на арені.