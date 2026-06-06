Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Також потенційний дебютант великих турнірів.

Німецький атакувальний півзахисник мюнхенської Баварії Леннарт Карл напередодні отримав травму під час тренування національної збірної Німеччини в Чикаго перед чемпіонатом світу-2026, через що буде змушений пропустити турнір.

Тренерський штаб "Бундестім" одразу після оприлюднення офіційної інформації з приводу стану здоров’я свого 18-річного виконавця зробив дзвінок до розташування РБ Лейпциг.

На заміну Карлу запросили 20-річного центрального півзахисника Ассана Уедраого, на рахунку якого лише один 13 хвилин за національну команду в матчі проти Словаччини восени минулого року (6:0), але вже є забити м’яч.

"Червоні бики" підтвердили готовність свого футболіста отримати виклик на мундіаль та побажали травмованому Карлу швидкого одужання.

На рахунку Уедраого чотири голи та чотири асисти в 20 матчах (960 хвилин) цього сезону, значну частину якого він пропустив через травму коліна.