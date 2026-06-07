Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Усі свої матчі групового етапу ЧС-2026 іранці проведуть у Сполучених Штатах

Збірна Ірану з футболу рано вранці в неділю приземлилася в мексиканському місті Тіхуана, де розташовуватиметься її тренувальна база під час Чемпіонату світу 2026 року. Команді довелося перенести свій табір з американського Тусона (штат Аризона) наприкінці травня через серйозні дипломатичні та візові суперечки.

Цей Мундіаль, який спільно приймають США, Канада та Мексика (старт турніру — 11 червня), вже увійшов в історію: це перший випадок на чемпіонатах світу, коли країна-господар приймає команду держави, з якою перебуває у стані війни. Нагадаємо, що Іран забезпечив собі путівку на турнір ще у березні 2025 року, майже за рік до того, як США та Ізраїль розпочали атаки на країну.

Попри те, що всі три гри групового етапу збірної Ірану відбудуться на території США, логістика команди буде надзвичайно складною: гравцям та персоналу дозволено перетинати американський кордон виключно в дні матчів (приліт і виліт в один день).

Американські чиновники повідомили, що візи були видані лише футболістам та необхідному допоміжному персоналу за 10 днів до першої гри. Водночас у в'їзді було відмовлено 15 офіційним особам, серед яких — голова федерації футболу Ірану, його заступник та директор зі ЗМІ.

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив таку позицію міркуваннями національної безпеки. За його словами, Штати не дозволять зловживати цією системою для таємного ввезення терористів під хибним приводом. США категорично заборонили в'їзд особам, пов'язаним із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — впливовим підрозділом іранських збройних сил.

Ситуація ускладнюється тим, що деякі гравці збірної проходили там обов'язкову військову службу. Іранська сторона різко засудила дії Сполучених Штатів. Посольство Ірану в Туреччині оприлюднило заяву, в якій звинуватило США у політично упередженому втручанні у спорт у найгіршій його формі.

Іранські дипломати обурені тим, що без віз залишилася значна частина керівного персоналу та технічних радників збірної. У зв'язку з цим вони закликали ФІФА, як головний керівний орган світового футболу, негайно втрутитися у візову суперечку.

Попри логістичний та політичний тиск, іранська команда готується до трьох поєдинків у США: Перший матч збірна Ірану зіграє проти команди Нової Зеландії. Ця гра відбудеться 15 червня у місті Лос-Анджелес.

Наступним суперником іранців стане збірна Бельгії. Поєдинок пройде на території штату Каліфорнія (точна дата та стадіон наразі уточнюються). Завершальна гра групового етапу відбудеться проти збірної Єгипту в місті Сіетл (дата матчу також уточнюється).