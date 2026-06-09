Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанський форвард отримав ушкодження у товариському матчі.

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль ризикує пропустити стартові матчі майбутнього чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 29-річний іспанець травмував кісточку у товариському матчі проти Перу (3:1), коли невдало приземлився на газон після верхової боротьби.

Найближчими днями Мікель пройде додаткове медичне обстеження, яке визначить ступінь пошкодження. Якщо травма виявиться серйозною, він може пропустити старт мундіалю.

Нагадаємо, свій перший матч на ЧС-2026 Іспанія зіграє проти Кабо-Верде – гра запланована на 15 червня. У наступних матчах іспанці зіграють із Саудівською Аравією та Уругваєм.

Раніше Скалоні підтвердив участь Мессі в останньому спарингу перед ЧС-2026.