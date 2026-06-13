Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бразильський голкіпер поділився своїми очікуваннями перед стартом мундіалю.

Воротар збірної Бразилії Аліссон Бекер розповів про свої очікування перед стартом ЧС-2026, а також відзначив роль головного тренера Карло Анчелотті.

"Те, що ти фаворит, нічого не гарантує. Це не гарантує титул. Іноді це навіть додає тиску та відповідальності – ваги футболки. Ми розуміємо, наскільки це велика відповідальність.

Відтоді як прийшов Карло Анчелотті, атмосфера у збірній повністю змінилася. Він має владну поставу і створює відчуття спокою – середовище, зосереджене на роботі, без суперечок та відволікань. Він справжній переможець, і це видно. Думаю, це відчувається навіть у його виразі обличчя, і гравці це помічають. Ця людина виграла все у футболі, але вона тут із бразильською збірною, повна радості та ентузіазму.

Третій ЧС у кар'єрі? Для мене буде честю стати поруч із великими іменами в історії збірної Бразилії. Це привілей – брати участь та змагатися ще на одному чемпіонаті світу", — наводить слова Алісона ESPN.

Нагадаємо, вже завтра, 14 червня, Бразилія стартує на ЧС-2026 матчем проти Марокко – гра почнеться о 01:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.