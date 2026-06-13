Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Катар та Швейцарія.
Граніт Джака, Getty Images
13 червня 2026, 21:03
Національні збірні Катару та Швейцарії зіграють матч першого туру чемпіонату світу-2026 у Санта-Кларі.
Катар: Абунада — Аль-Уї, Мігел, Хухі, Аль-Амін — Габер, Мадібо, Лає — Едмілсон, Абдурісаг, Афіф.
Запасні: Закарія, Баршам, Мендес, Аль-Брейк, Аль-Хуссейн, Абдулазіз, Будіаф, Аль-Ганехі, Фатхі, Алаельдін, Мунтарі, Аль-Хайдос, Алі, Мохаммед, Маннаї.
Запасні: Мвого, Келлер, Мугайм, Відмер, Джемерт, Аменда, Жакес, Манзамбі, Яшарі, Соу, Рідер, Фасснахт, Амдуні, Іттен.
Швейцарія: Кобель — Закарія, Аканджі, Ельведі — Ебішер, Фройлер, Джака, Родрігес — Ндоє, Варгас — Емболо.
Гра Катар — Швейцарія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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