Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 14 червня 2026 року.

Національні збірні Гаїті та Шотландії зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Бостоні.

Команда Себастьєна Міньє здивувала глядачів агресивним футболом від самого початку матчу, але суперникам зрештою вистачило класу для того, щоб відзначитись першими.

Однак подальший виступ колективу Стива Кларка вже викликав чимало запитань, а в другому таймі з боку "тартанової армії" взагалі майже не відбувалось атакувальних дій. Утім, сенсаційної втрати очок фаворитом і третьої нічиєї за ігровий день так і не сталось.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Гаїті — Шотландія:

Гаїті — Шотландія 0:1

Гол: Макгінн, 29

Гаїті: Пласід — Аркюс, Аде, Делькруа, Експер'єнс — Дідсон (Казімір, 61), Жан-Жак, Бельгард, Провіденс (Фортюне, 85) — П’єрро, Ізідор (Жозеф, 75).

Ганн — Гікі (Паттерсон, 75), Гендрі, Генлі, Робертсон — Доук (Крісті, 75), Мактоміней, Фергюсон, Макгінн (Кертіс, 82) — Шенкленд (Маклін, 83), Адамс (Дайкс, 75).Попередження: Бельгард — Гікі, Кертіс, Маклін