Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Марокко позитивно оцінив гру своєї команди, але визнав, що футболісти розраховували взяти максимум очок у стартовому матчі ЧС-2026.

Наставник збірної Марокко Мохамед Уахбі прокоментував нічию з Бразилією (1:1) у першому турі чемпіонату світу-2026. За словами фахівця, його команда провела якісний матч, однак у роздягальні після фінального свистка панувало розчарування через втрату перемоги.

"Ми провели хороший матч. Хотіли перемогти, але таким є футбол. Я поговорив із футболістами й відчув, що вони розчаровані, адже хотіли виграти".

Уахбі наголосив, що його команда не боялася грати у власний футбол навіть проти одного з фаворитів турніру.

"Я ціную принципи, над якими ми працюємо від першого дня. Ми віримо в них і в характер наших футболістів. Вони не боялися грати, просуватися вперед і виходити з-під пресингу з м'ячем".

Тренер також пояснив спад темпу після перерви складними погодними умовами та високою інтенсивністю зустрічі.

"У другому таймі темп гри знизився, і це нормально, особливо через спеку. Заміни додали свіжості, і ми стали грати краще".

Окремо наставник поділився очікуваннями від наступного матчу проти Шотландії, підкресливши відмінність стилів майбутнього суперника та Бразилії.

"У наступному матчі ми сподіваємося здобути три очки, якщо Бог дасть. Особливо зважаючи на те, що шотландці грають зовсім інакше, ніж Бразилія".

Уахбі також відкинув порівняння нинішньої команди з півфіналістом ЧС-2022, заявивши, що його амбіції значно вищі.

"Якщо ви питаєте, чи хочу я повторити той шлях – ні. Я хочу пройти ще далі", — заявив тренер.

Після першого туру збірна Марокко має у своєму активі одне очко та продовжує боротьбу за вихід до плейоф чемпіонату світу.