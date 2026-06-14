Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Німеччина та Кюрасао.
Мануель Ноєр, Getty Images
14 червня 2026, 19:12
Національні збірні Німеччині та Кюрасао зіграють матч першого туру чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Шлоттербек, Браун — Павлович, Нмеча — Сане, Мусіала, Вірц — Гаверц.
Запасні: Бауманн, Нюбель, Рюдігер, Антон, Раум, Тіав, Горецка, Левелінг, Гросс, Штіллер, Амірі, Уедраого, Вольтемаде, Баєр, Ундав.
Запасні: Бодак, Дорнбуш, Самбо, Гарі, ван Ейма, Бренет, Румерату, Марта, Феліда, Антоніссе, Нослін, Горре, Маргаріта, Кувас, Кастанеєр.
Кюрасао: Ром — Флоранус, Базур, Обіспо, Фонвілл — Комененсія, Л. Бакуна — Гансен, Чонг, Ж. Бакуна — Локадія.
Гра Німеччина — Кюрасао почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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