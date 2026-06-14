Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 14 червня, розпочавшись о 20:00.

У першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 у рамках квартету E зустрінуться збірні Німеччини й Кюрасао.

[*] — положення в рейтингу національних команд ФІФА

НЕДІЛЯ, 14 ЧЕРВНЯ, 20:00 ▪️ Г'ЮСТОН СТЕДІУМ, США ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАЛАЛ ДЖАЄД (МАРОККО) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Німеччини

Збірна Німеччини отримала чудову можливість реабілітуватися за невдалий старт на ЧС у 2018 і 2022 роках, коли вона поступилася Мексиці (0:1) і Японії (1:2) відповідно. Після четвертого в історії тріумфу, досягнутого німцями в 2014-му, їм жодного разу не вдалося зберегти свої ворота "сухими" в шести матчах провалених групових етапів турніру.

Німецька національна команда зазнала невдачі й на початку відбору ЧС-2026, поступившись на виїзді Словаччини (0:2), але потім здобула п'ять перемог і фінішувала першою в групі, доповненої Північною Ірландією й Люксембургом. Дебютний для Юліана Нагельсманна мундіаль розпочнеться історичною дуеллю з досвідченим колегою Діком Адвокатом.

Солідна різниця у віці між спеціалістами (38 років і 326 днів) буде рекордною для чемпіонатів світу. Дістатися першого для неї мундіалю збірній Кюрасао допомогли його розширення й відсутність у відборі найсильніших на папері національних команд, приймаючих турнір. Протягом кваліфікаційного циклу вона здобула сім перемог при трьох нічиїх.

Найбільш імовірно, що омріяний дебют на чемпіонаті світу сьогодні завершиться для збірної Кюрасао значною поразкою, але вона сподіватиметься бодай пропустити якомога менше голів. Німці націлені на десяту поспіль звитягу в усіх турнірах і навряд чи багато чого дозволятимуть скромному супернику без необхідного досвіду подібних матчів.

Чемпіонат світу-2026. Представлення збірної Кюрасао

На сайті 👑 betking на перемогу Німеччини можна поставити з коефіцієнтом 1.05, тоді як потенційний успіх Кюрасао оцінюється показником 46.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 15.00.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НІМЕЧЧИНА: Ноєр — Кімміх, Та, Шлоттербек, Браун — Павлович, Нмеча — Сане, Мусіала, Вірц — Гаверц

КЮРАСАО: Ром — Флоранус, Гарі, Обіспо, Базур, Фонвілл — Комененсія, Л. Бакуна, Ж. Бакуна — Чонг, Локадія

⚔️ ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 3:0

21+

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