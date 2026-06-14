Команда Діка Адвоката швидко відповіла на гол Нмечі та переписала історію свого футболу.
Уболівльники Кюрасао, getty images
14 червня 2026, 20:40
Збірна Кюрасао вперше в історії відзначилася забитим м’ячем на чемпіонаті світу.
Історична подія сталася у матчі першого туру групи Е ЧС-2026 проти збірної Німеччини.
Німці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині — відзначився Фелікс Нмеча. Проте команда Кюрасао швидко відповіла: на 21-й хвилині Лівано Комененсія скористався помилкою захисту та з меж штрафного майданчика зрівняв рахунок — 1:1.
Для Кюрасао цей матч є дебютним на чемпіонатах світу, а підопічні Діка Адвоката вже вписали своє ім’я в історію турніру.