Національні збірні Кот-д’Івуару та Еквадору зіграють у Філадельфії в першому турі чемпіонату світу-2026.

Кот-д’Івуар: Я. Фофана — Дуе, Сінго, Агбаду, Конан — Я. Діоманде, С. Фофана, Кессьє, Туре — Пепе, Ваї.

Запасні: Коне, Ляфон, У. Діоманде, Коссуну, Опері, Ндіка, Сері, Сангаре, Гіагон, Улаї, Бонні, Адінгра, Діакіте, Діалло, Гессан.

Еквадор: Галіндес — Ордоньєс, Пачо, Інкап’є — Мінда, Франко, М. Кайседо, Віте — Плата, Валенсія, Єбоа.

Запасні: Рамірес, Вальє, Ф. Торрес, Еступіньян, Пресіадо, Поросо, Медіна, Альсівар, Валенсія, Паес, Кастільйо, К. Родрігес, Х. Кайседо, Ангуло, Аревало.

Гра Кот-д’Івуар — Еквадор почнеться о 02:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.