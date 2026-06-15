Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Кот-д’Івуар та Еквадор.
Франк Кессьє, Getty Images
15 червня 2026, 01:22
Національні збірні Кот-д’Івуару та Еквадору зіграють у Філадельфії в першому турі чемпіонату світу-2026.
Кот-д’Івуар: Я. Фофана — Дуе, Сінго, Агбаду, Конан — Я. Діоманде, С. Фофана, Кессьє, Туре — Пепе, Ваї.
Запасні: Коне, Ляфон, У. Діоманде, Коссуну, Опері, Ндіка, Сері, Сангаре, Гіагон, Улаї, Бонні, Адінгра, Діакіте, Діалло, Гессан.
Запасні: Рамірес, Вальє, Ф. Торрес, Еступіньян, Пресіадо, Поросо, Медіна, Альсівар, Валенсія, Паес, Кастільйо, К. Родрігес, Х. Кайседо, Ангуло, Аревало.
Еквадор: Галіндес — Ордоньєс, Пачо, Інкап’є — Мінда, Франко, М. Кайседо, Віте — Плата, Валенсія, Єбоа.
Гра Кот-д’Івуар — Еквадор почнеться о 02:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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