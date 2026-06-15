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Швеція — Туніс 5:1
Голи: Я. Аярі, 7, 90+6, Ісак, 30, Йокерес, 59, Сванберг, 85 — Рекік, 43

Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф — Бернгардссон (Свенссон, 90), Карльстрем (Сванберг, 84), Аярі, Гудмундссон (Страуд, 65) — Нюгрен (Бергвалль, 65) — Ісак (Еланга, 90), Йокерес.

Туніс: Шамах — Валері (Махмуд, 72), Тальбі, Рекік, Бен Хаміда — Хедіра (Гарбі, 84), Скірі (Ашурі, 72) — Абді, Ганнібал, Бен Сліман (Шауат, 84) — Саад (Тунекті, 72).

Попередження: Хедіра