Свій стартовий матч на ЧС-2026 команда Грема Поттера виграла без особливих проблем у відверто слабкого суперника.
Швеція — Туніс, Getty Images
15 червня 2026, 07:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Швеція — Туніс 5:1
Голи: Я. Аярі, 7, 90+6, Ісак, 30, Йокерес, 59, Сванберг, 85 — Рекік, 43
Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін, Лінделеф — Бернгардссон (Свенссон, 90), Карльстрем (Сванберг, 84), Аярі, Гудмундссон (Страуд, 65) — Нюгрен (Бергвалль, 65) — Ісак (Еланга, 90), Йокерес.
Туніс:
Шамах — Валері (Махмуд, 72), Тальбі, Рекік, Бен Хаміда — Хедіра (Гарбі, 84), Скірі (Ашурі, 72) — Абді, Ганнібал, Бен Сліман (Шауат, 84) — Саад (Тунекті, 72).
Попередження: Хедіра