Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивись прогноз на головного претендента Золотої бутси від амбасадора betking Дениса Бойка.

Чемпіонат світу-2026 традиційно дарує не лише яскраві матчі та гучні сенсації, а й головну індивідуальну інтригу турніру — гонку за Золотою бутсою. Хто стане найкращим бомбардиром мундіалю цього разу?

Відомий ексворотар Динамо, Дніпра та збірної України, а нині футбольний експерт та амбасадор betking Денис Бойко вже визначився зі своїм фаворитом у боротьбі за звання найкращого голеадора чемпіонату світу.

На його думку, головним претендентом на Золоту бутсу є нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе, який перебуває у феноменальній формі та здатен вирішувати епізоди практично з нічого. Бойко відзначає його холоднокровність у штрафному майданчику, вміння знаходити момент у найщільнішій обороні та стабільність у матчах найвищого рівня.

Конкуренція ж за титул найкращого бомбардира традиційно буде максимально жорсткою — у боротьбі перебувають одразу кілька зіркових нападників із топзбірних світу.

Кого саме Денис Бойко вважає головним фаворитом на Золоту бутсу ЧС-2026? Чи зможе його обранець виправдати очікування та стати найнебезпечнішим форвардом турніру?

Думаєш, що розбираєшся у футболі не гірше за експертів? Перевір свої прогнози разом із betking та змагайся за звання Короля Світу!

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