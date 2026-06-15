Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Новим тимчасовим наставником збірної може стати Мондер Кебаєр.

Федерація футболу Тунісу офіційно оголосила про звільнення головного тренера національної команди Сабрі Лямуші.

Тунісці стартували на Чемпіонаті світу з футболу 2026 з нищівної поразки від збірної Швеції з рахунком 1:5. Після невдалого виступу керівництво Федерації футболу Тунісу ухвалило рішення про негайне припинення співпраці з французьким фахівцем.

Лямуші очолив збірну Тунісу лише в січні 2026 року. За цей час команда провела під його керівництвом п'ять матчів, у яких здобула одну перемогу, один раз зіграла внічию та зазнала трьох поразок.

За інформацією федерації, найближчим часом тимчасовим головним тренером має бути призначений Мондер Кебаєр. Водночас офіційного підтвердження його призначення поки що немає.

Попереду на Туніс чекають ще два матчі групового етапу чемпіонату світу — проти збірних Японії та Нідерландів, які відбудуться 21 та 26 червня відповідно. Хто саме керуватиме командою в цих поєдинках, наразі не повідомляється.

Примітно, що з початку 2024 року збірна Тунісу вже змінила п'ятьох головних тренерів. Крім того, це не перший випадок звільнення наставника під час мундіалю в історії команди. На чемпіонаті світу 1998 року після двох матчів свою посаду втратив Генрик Касперчак.