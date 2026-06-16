Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Орлів Карфагена" очолив дворазовий переможець Кубка Африки.

Ерве Ренар призначений головним тренером збірної Тунісу, передає офіційна сторінка Федерації футболу країни.

"Орли Карфагена" оперативно знайшли заміну звільненому на тлі розгромної поразки від Швеції (1:5) Сабрі Лямуші. Працювати з колишніми підопічними свого співвітчизника 57-річний француз Ренар почне вже сьогодні, 16 червня. Після чемпіонату світу-2026 з Ерве проведуть переговори, у результаті яких будуть визначені конкретні спортивні цілі, на яких базуватиметься довгострокова співпраця сторін.

Для спеціаліста цей мундіаль є третім у кар'єрі. Раніше під на чолі з ним збірна Марокко вилетіла з групи ЧС-2018 (1Н, 2П), а збірна Саудівської Аравії — із групи ЧС-2022 (1В, 2П).

Остання попрощалася з Ренаром у квітні 2026 року, хоча й вийшла під його керівництвом на чемпіонат світу, але дворазовий переможець Кубка Африки (Замбія-2012 і Кот-д'Івуар-2015) все одно зумів стати учасником турніру.

У неділю, 21 червня (початок матчу — о 07:00 за Києвом), Туніс протистоятиме Японії на мексиканському Монтеррей Стедіум.