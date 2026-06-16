"Орлів Карфагена" очолив дворазовий переможець Кубка Африки.
Ерве Ренар, Getty Images
16 червня 2026, 12:06
Ерве Ренар призначений головним тренером збірної Тунісу, передає офіційна сторінка Федерації футболу країни.
"Орли Карфагена" оперативно знайшли заміну звільненому на тлі розгромної поразки від Швеції (1:5) Сабрі Лямуші. Працювати з колишніми підопічними свого співвітчизника 57-річний француз Ренар почне вже сьогодні, 16 червня. Після чемпіонату світу-2026 з Ерве проведуть переговори, у результаті яких будуть визначені конкретні спортивні цілі, на яких базуватиметься довгострокова співпраця сторін.
Для спеціаліста цей мундіаль є третім у кар'єрі. Раніше під на чолі з ним збірна Марокко вилетіла з групи ЧС-2018 (1Н, 2П), а збірна Саудівської Аравії — із групи ЧС-2022 (1В, 2П).
Остання попрощалася з Ренаром у квітні 2026 року, хоча й вийшла під його керівництвом на чемпіонат світу, але дворазовий переможець Кубка Африки (Замбія-2012 і Кот-д'Івуар-2015) все одно зумів стати учасником турніру.
У неділю, 21 червня (початок матчу — о 07:00 за Києвом), Туніс протистоятиме Японії на мексиканському Монтеррей Стедіум.