Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА офіційно виправдала австралійського відеоасистента після гучного розслідування.

Австралійський відеоасистент арбітра Шон Еванс повертається до виконання своїх обов'язків на чемпіонаті світу. 22 червня він виступить помічником головного судді VAR Мохаммеда Хаміда під час матчу групи G між збірними Нової Зеландії та Єгипту у Ванкувері.

Це його перше призначення після завершення розслідування ФІФА щодо суперечливого епізоду перед грою Німеччини та Кюрасао (7:1).

Скандал спалахнув, коли під час передматчевого представлення суддівської бригади камера переключилася на центр VAR у Далласі. Телеглядачі помітили, як 38-річний Еванс склав пальці правої руки у формі перевернутого знака ОК.

Цей жест у сучасному світі часто асоціюється з ультраправими рухами та демонстрацією "переваги білої раси" (white supremacy).

Ситуація миттєво стала вірусною та викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Після оперативного розслідування Міжнародна федерація футболу опублікувала заяву, в якій повідомила, що не знайшла доказів порушень Дисциплінарного кодексу ФІФА, і жодних санкцій проти посадової особи не буде вжито.

Сам Еванс категорично заперечив будь-який прихований підтекст. Свою позицію він підкріпив відеозаписами з кімнати VAR:

Висвітлення цієї події просто не відображає того, ким я є. Звичайно, я розумію, як цей жест був інтерпретований, і шкодую про це, проте хочу категорично заявити, що я не робив цей символ свідомо чи навмисно.

Знімки, зроблені пізніше під час матчу, показали, що я багато разів повторював цей рух, тримаючи ручку між пальцями", — наголосив Еванс, додавши, що робота на Мундіалі залишається найбільшою честю в його кар'єрі.

Цей епізод змусив організаторів турніру миттєво переглянути підхід до передматчевих телевізійних ритуалів. До інциденту: Під час графічного представлення команди VAR камера показувала суддів, які ненадовго відривалися від роботи та позували прямо в об'єктив.

Після інциденту: В усіх наступних матчах трансляція з VAR-центру зазнала змін — тепер відеоасистенти показані виключно за роботою, повернутими до своїх моніторів, без позування на камеру.