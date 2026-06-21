Австралійський відеоасистент арбітра Шон Еванс повертається до виконання своїх обов'язків на чемпіонаті світу. 22 червня він виступить помічником головного судді VAR Мохаммеда Хаміда під час матчу групи G між збірними Нової Зеландії та Єгипту у Ванкувері.

Це його перше призначення після завершення розслідування ФІФА щодо суперечливого епізоду перед грою Німеччини та Кюрасао (7:1).

Скандал спалахнув, коли під час передматчевого представлення суддівської бригади камера переключилася на центр VAR у Далласі. Телеглядачі помітили, як 38-річний Еванс склав пальці правої руки у формі перевернутого знака ОК.

Цей жест у сучасному світі часто асоціюється з ультраправими рухами та демонстрацією "переваги білої раси" (white supremacy).

Ситуація миттєво стала вірусною та викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Після оперативного розслідування Міжнародна федерація футболу опублікувала заяву, в якій повідомила, що не знайшла доказів порушень Дисциплінарного кодексу ФІФА, і жодних санкцій проти посадової особи не буде вжито.

Сам Еванс категорично заперечив будь-який прихований підтекст. Свою позицію він підкріпив відеозаписами з кімнати VAR:

Висвітлення цієї події просто не відображає того, ким я є. Звичайно, я розумію, як цей жест був інтерпретований, і шкодую про це, проте хочу категорично заявити, що я не робив цей символ свідомо чи навмисно.

Знімки, зроблені пізніше під час матчу, показали, що я багато разів повторював цей рух, тримаючи ручку між пальцями", — наголосив Еванс, додавши, що робота на Мундіалі залишається найбільшою честю в його кар'єрі.

Цей епізод змусив організаторів турніру миттєво переглянути підхід до передматчевих телевізійних ритуалів. До інциденту: Під час графічного представлення команди VAR камера показувала суддів, які ненадовго відривалися від роботи та позували прямо в об'єктив.

Після інциденту: В усіх наступних матчах трансляція з VAR-центру зазнала змін — тепер відеоасистенти показані виключно за роботою, повернутими до своїх моніторів, без позування на камеру.