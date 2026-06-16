Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Шон Еванс пояснив рух рукою.

Відеоасистент судді (VAR) Шон Еванс був виправданий ФІФА після того, як його рух рукою під час прямої трансляції Чемпіонату світу викликав хвилю обурення в соціальних мережах та звинувачення у використанні расистської символіки.

За підсумками розслідування всесвітня керівна організація не виявила порушень Дисциплінарного кодексу, а сам арбітр пояснив інцидент підсвідомою звичкою.

Скандал розгорівся у неділю, перед матчем, у якому Німеччина розгромила Кюрасао з рахунком 7:1. Під час традиційного передматчевого представлення суддівської бригади камера переключилася на кімнату VAR у Далласі. У цей момент 38-річний австралієць Шон Еванс стояв перед камерою, і глядачі помітили, як пальці його правої руки склалися у перевернутий знак "ОК".

Цей жест миттєво став предметом палких дискусій, оскільки він має два абсолютно різних трактування: Жест часто використовується серед підлітків в Америці та Європі. За правилами, якщо людина показує перевернутий знак "ОК" нижче талії і змушує іншого подивитися на нього, вона має право вдарити того в плече.

З 2017 року цей знак був кооптований ультраправими угрупованнями як символ верховенства білої раси (white power). У 2019 році Антидифамаційна ліга офіційно внесла його до списку символів ненависті, зазначивши, що це популярна тактика тролінгу в соціальних мережах.

Антидискримінаційна мережа Fare, яка співпрацює з ФІФА, та організація Kick It Out одразу закликали керівний орган розслідувати дії арбітра, вказуючи на очевидну схожість жесту із символом ультраправих. Після розслідування ФІФА опублікувала заяву, підтвердивши, що жодних дисциплінарних заходів проти посадовця вжито не буде, і він залишається доступним для призначення на матчі до кінця турніру.

Сам Еванс категорично відкинув будь-які звинувачення у навмисній демонстрації символу ненависті.

"Висвітлення цієї події просто не відображає того, ким я є. Звичайно, я розумію, як цей жест був інтерпретований, і шкодую про це, проте хочу чітко заявити, що я не свідомо чи навмисно робив запропонований символ руки. Знімки, зроблені пізніше під час матчу, показали, що я багато разів повторював цей рух, тримаючи ручку між пальцями", – заявив Шон Еванс.

Суддя також додав, що робота на турнірі такого рівня є найбільшою честю в його кар'єрі, і він має намір продовжувати сумлінно виконувати свої обов'язки. Попри те, що Еванса було виправдано, інцидент змусив ФІФА внести корективи у передматчеві ритуали.

Спочатку в рамках глобального висвітлення турніру камери показували арбітрів VAR, які спеціально позували перед об'єктивом. Однак після матчу Німеччина – Кюрасао підхід помітно змінився: у наступних іграх, коли трансляція перемикалася на VAR-центр, судді вже були повернуті спиною до камери та сфокусовані виключно на своїх робочих моніторах.

Нагадаємо, Шон Еванс – досвідчений арбітр, який працює в австралійській А-Лізі з 2012 року (включаючи суддівство гранд-фіналу 2019 року). Він входить до міжнародного списку арбітрів ФІФА з 2017 року і вже має досвід роботи асистентом VAR на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.