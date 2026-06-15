Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА не коментувала інцидент, який стався у матчі між збірними Німеччини та Кюрасао.

Арбітра ЧС-2026 Шона Еванса звинуватили в тому, що він показав жест, що символізує перевагу білої раси, коли трансляція матчу між збірними Німеччини та Кюрасао (7:1) перемкнулась на показ кімнати ВАР.

Жест, у якому великий і вказівний пальці стикаються, а інші пальці руки витягнуті, історично сприймався як символ "ОК" . Однак в останні роки він використовується для символізації "влади білої раси": три пальці, що залишилися, утворюють букву "W", що позначає "білу расу", а великий і вказівний пальці дозволяють намалювати літеру "P", що позначає "владу".

Коли камери перейшли на кімнату ВАР, австралійський рефері, зважаючи на все, показав цей жест.

Vocês repararam esse símbolo que o supervisor do VAR faz com a mão? pic.twitter.com/MYsLGNHMWL — Felipe Simonetti (@felipesimonetti) June 14, 2026

Представник ФІФА заявив, що організація поінформована про інцидент, але він відмовився від подальших коментарів.

Антидискримінаційна мережа Fare, що спеціалізується на боротьбі з нерівністю у футболі, опублікувала заяву: "Згідно з висновком наших експертів, використаний жест явно нагадує перевернутий жест "ОК", що використовується як символ "влади білої раси" в ультраправих колах по всьому світу.

Чому арбітр використовує цей жест на міжнародному турнірі саме тоді, коли знає, що його знімають камери? Можливе лише одне: він навмисно демонструє символ ультраправого неонациста.

Ми також відзначаємо, що у двох наступних матчах організатори перестали знайомити глядачів із роботою кімнати VAR. Всесвітня телевізійна аудиторія не повинна зазнавати впливу екстремістськи налаштованих вкрай правих діячів, які використовують неонацистську символіку під час матчів. Очевидно, що цей арбітр більше не повинен працювати на чемпіонаті світу".

Еванс, колишній муляр з австралійського штату Вікторія, став арбітром у 2016 році, а до цього з 2008 року працював суддею-аматором в австралійській A-лізі. Він відсудив понад 200 матчів у найвищому дивізіоні Австралії і є одним із найдосвідченіших арбітрів країни. Він став арбітром ФІФА у 2017 році і був обраний у якості арбітра ВАР на ЧС-2022 у Катарі. Таку саму роль він отримав на ЧС-2026.