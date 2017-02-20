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Нападающий Браун Идейе договорился с китайским клубом Тяньцзинь Тэда.

Экс-форвард киевского Динамо, в нынешнее время выступающий за Олимпиакос, Браун Идейе согласовал условия контракта с китайским клубом Тяньцзинь Тэда. Об этом сообщает ESPN.

Китайскому клубу осталось согласовать с Олимпиакосом о сумме трансфера. Первое предложение не устроило греческий клуб и Тяньзцынь предпринял еще одну попытку договриться с чемпионом Греции.

В нынешнем сезоне на счету Идейе 13 голов в 20 матчах чемпионата Греции.