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Правительство Гибралтара сообщило, что к 2019 году будет построен новый стадион.

Нынешний стадион на данной территории Великобритании — Виктория — вмещает всего 2,5 тысячи зрителей, поэтому на нем не разрешено проводить официальные матчи. Домашние поединки отбора на Чемпионат мира сборная Гибралтара проводит в Португалии.

L'Equipe сообщает, что Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) получила разрешение на строительство новой арены на месте нынешней. GFA инвестирует в строительство стадиона, который будет вмещать 8 тысяч зрителей (минимально разрешенное количество) порядка 32 миллионов фунтов, 16,5 из которых будут потрачены на выкуп земли у правительства страны. Такую сумму GFA получит в виде грантов от УЕФА и ФИФА.

Напомним, что Футбольная ассоциация Гибралтара является полноправным членом УЕФА с 2013 года и ФИФА с 2016. Сборная уже принимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2016.