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Сборная Англии впервые в истории стала чемпионом мира в категории до 20 лет.

В финальном поединке англичанам противостояли венесуэльцы, которые не были в числе главных фаворитов до начала турнира. Обе команды впервые дошли до финала подобного турнира.

Во второй половине первого тайма более свежие англичане (все три матча плей-офф европейцы закончили в основное время, в то время как Венесуэла трижды играла экстра-таймы) сумели открыть счет.

Как оказалось позже, гол форварда Эвертона Доминика Калверт-Льюина стал единственным в матче. У Венесуэлы был шанс отыграться, но нападающий Уотфорда Адальберто Пеньяранда, проведший последний сезон в аренде в Малаге, не реализовал пенальти.

Финал

Венесуэла — Англия 0:1

Гол: Кальверт-Льюин, 35

На 74-й минуте Пенаранда не реализовал пенальти

В матче за третье место сошлись сборные Уругвая и Италии. Этот матч закончился в серии послематчевых пенальти, и победили в нем европейцы.

Матч за третье место

Уругвай — Италия 0:0 ( по пенальти 1:4)