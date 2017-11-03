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Нападающий Пауло Герреро не поможет сборной Перу в матчах плей-офф ЧМ-2018 против Новой Зеландии из-за проваленного допинг-теста.

Положительной оказалась допинг-проба, которую Герреро сдал в прошлом месяце после матча против сборной Аргентины (0:0), где он отыграл все 90 минут.

Адвокат Герреро отрицает, что футболист принимал какие-либо запрещенные препараты, а сам нападающий отметил, что принимал только лекарства от гриппа.

Если вина 33-летнего нападающего Фламенго будет доказана, то ему грозит дисквалификация от двух до четырех лет.

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