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Бывший полузащитник сборной Испании и Барселоны Хави Эрнандес, ныне выступающий за катарский Аль-Садд, вскоре завершит карьеру.

37-летний Хави с 2015 года выступает за катарский Аль-Садд. До этого он защищал цвета только лишь Барселоны.

"Мне повезло, что у меня не было серьезных травм. Думаю, что в последнее время моя карьера плавно приближается к концу", — сказал Хави в интервью Mundo Deportivo.

"Чувствую, что устаю больше и мне все труднее восстанавливаться. Этот сезон наверняка будет для меня последним в качестве футболиста. Теперь намерен получить лицензию тренера".

Ранее Хави рассказал о готовности возглавить сборную Катара на ЧМ-2022.