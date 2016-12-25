Англия

Новоиспеченный наставник Кристал Пэлас Сэм Аллардайс вспомнил горький опыт работы в главной команде страны.

Напомним, в конце сентября этого года Аллардайс был уволен из сборной Англии из-за корупционного скандала.

Долго без работы специалист не оставался — позавчера Аллардайс стал главным тренером Кристал Пэлас.

"Я остался тем же Сэмом Аллардайсом. Наверное, я стал еще сильнее. После тяжелых ситуаций вы должны стать еще лучше и не повторять старые ошибки", — сказал Аллардайс в интервью Sky Sports.

"Когда вас увольняют, то нужно прежде всего проанализировать ситуацию и понять, что было сделано неправильно. Ни в коем случае нельзя винить других людей".

"Понятно, что бывают разные ситуации, но нужно смотреть только за собой и двигаться вперед", — добавил Биг Сэм.