Англия

Главный тренер ВБА Тони Пьюлис считает, что состав Арсенала сильнее, чем у Челси.

Вчера Дрозды уступили Канонирам (0:1). 11-го декабря Вест Бромвич уступил Челси с таким же счетом.

"Топ-команды выигрывают много матчей в последние десять минут. Арсенал непреклонен в том, как он играет", — начал менеджер ВБА.

"Думаю, что состав Арсенала сильнее, чем у Челси. Если вы посмотрите на футболистов, которые отсутствовали вчера...".

"Интересно посмотреть, будет ли выходить Челси на трансферный рынок. Думаю, что они будут усиливаться в январе", — резюмировал Пьюлис.