Главный тренер ВБА Тони Пьюлис считает, что состав Арсенала сильнее, чем у Челси.
алексис санчес, twitter
27 декабря 2016, 12:01
Вчера Дрозды уступили Канонирам (0:1). 11-го декабря Вест Бромвич уступил Челси с таким же счетом.
"Топ-команды выигрывают много матчей в последние десять минут. Арсенал непреклонен в том, как он играет", — начал менеджер ВБА.
"Думаю, что состав Арсенала сильнее, чем у Челси. Если вы посмотрите на футболистов, которые отсутствовали вчера...".
"Интересно посмотреть, будет ли выходить Челси на трансферный рынок. Думаю, что они будут усиливаться в январе", — резюмировал Пьюлис.