Полузащитник Тоттенхэма Делле Алли пообщался с прессой после победы в матче против Саутгемптона (4:1).
делле алли, sky sports
29 декабря 2016, 08:41
Алли забил два гола в поединке против Святых, в том числе и первый, переломный, который позволил гостям сравнять счет.
"Всегда непросто, когда пропускаешь на первых минутах. Мы не растерялись и продолжали следовать выбранной тактике", — начал хавбек Шпор.
"После нашего первого гола мы заиграли увереннее. Мы провели хорошую игру и сделали громкое заявление", — резюмировал Алли.
После 18-ти туров Тоттенхэм идет пятым, отставая на один балл от лигочемпионовской позиции, на которой находится Арсенал.