Англия

Полузащитник Тоттенхэма Делле Алли пообщался с прессой после победы в матче против Саутгемптона (4:1).

Алли забил два гола в поединке против Святых, в том числе и первый, переломный, который позволил гостям сравнять счет.

"Всегда непросто, когда пропускаешь на первых минутах. Мы не растерялись и продолжали следовать выбранной тактике", — начал хавбек Шпор.

"После нашего первого гола мы заиграли увереннее. Мы провели хорошую игру и сделали громкое заявление", — резюмировал Алли.

После 18-ти туров Тоттенхэм идет пятым, отставая на один балл от лигочемпионовской позиции, на которой находится Арсенал.